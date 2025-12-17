Amazon plant Milliarden-Investition in OpenAI

Neue Allianz im KI-Wettrüsten der „Big Tech“-Unternehmen: Der US-Techkonzern Amazon führt einem Insider zufolge Gespräche über eine milliardenschwere Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.
Die Transaktion könnte das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) mit über 500 Milliarden Dollar (424,6 Milliarden Euro) bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Amazon könnte etwa 10 Milliarden Dollar investieren, die Gespräche seien jedoch „sehr im Fluss“.
Zuerst hatte die Publikation „The Information“ über die Gespräche berichtet. Dem Bericht von „The Information“ zufolge plant OpenAI zudem, Amazons Trainium-Chips zu verwenden. Diese konkurrieren mit den Chips von Nvidia und Google. OpenAI und Microsoft reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht.
