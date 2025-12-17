Tod im Spital: Untersuchung vor dem Abschluss

Nach dem Tod einer 55-jährigen Mühlviertlerin im Krankenhaus Rohrbach, für die es nach einem Aortariss keine Hilfe gab, steht die Aufarbeitung vor dem Abschluss. Warum keine Verlegung in eine Spezialklinik möglich war, welche Versäumnisse diskutiert werden – und wann das brisante Gutachten der Expertenkommission vorliegen soll.