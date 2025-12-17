Tod im Spital: Untersuchung vor dem Abschluss

Liam äußert seine Wünsche und Träume mit den Augen
„Krone“-Familie hilft
Nach dem Tod einer 55-jährigen Mühlviertlerin im Krankenhaus Rohrbach, für die es nach einem Aortariss keine Hilfe gab, steht die Aufarbeitung vor dem Abschluss. Warum keine Verlegung in eine Spezialklinik möglich war, welche Versäumnisse diskutiert werden – und wann das brisante Gutachten der Expertenkommission vorliegen soll.
Im Oberösterreicher-Haus im ersten Bezirk in Wien wird derzeit einer der aufsehenerregendsten Fälle im oberösterreichischen Gesundheitswesen aufgearbeitet. Im Zentrum steht der Tod einer 55-jährigen Mühlviertlerin, die am 14. Oktober mit starken Schmerzen in der Brust in die Notaufnahme des Bezirksspitals Rohrbach eingeliefert wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.