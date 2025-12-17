Frau und Hund stürzten mit Pkw in Fischteich

Riesenglück für eine Linzerin in der Südsteiermark: Die Oberösterreicherin war in Gleinstätten mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen, durchbrach eine Leitschiene und landete in einem Fischteich. Sie konnte sich selbst und ihren Hund aber selbstständig befreien.
Die Linzerin war am Dienstag kurz vor 23 Uhr mit ihrem Pkw auf der L303 in Richtung Pistorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach eine Leitschiene, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in einem Fischteich, wo der Pkw fast zur Gänze versank.
Verletzungen unbestimmten Grades
Die 68-Jährige konnte sich mit letzter Kraft selbstständig befreien und auch ihren Hund konnte sie retten. Nachfolgende Fahrzeuglenker verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna gebracht. An der Pkw-Bergung waren die Feuerwehren Leibnitz, Pistorf und St. Andrä mit 60 Kräften beteiligt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.