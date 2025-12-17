Frau und Hund stürzten mit Pkw in Fischteich

Die Linzerin war am Dienstag kurz vor 23 Uhr mit ihrem Pkw auf der L303 in Richtung Pistorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach eine Leitschiene, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in einem Fischteich, wo der Pkw fast zur Gänze versank.