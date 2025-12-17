Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schlaganfallpatient

„Ohne das Spital würde ich heute nicht mehr leben“

Steiermark
17.12.2025 06:00
Walter Hochrainer – für den einstigen Weltrekordhalter im Speedskiing ist der Protest ein ...
Walter Hochrainer – für den einstigen Weltrekordhalter im Speedskiing ist der Protest ein persönlicher.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)

Dass ein wohnortnahes Krankenhaus über Leben und Tod entscheiden kann, hat der Steirer Walter Hochrainer am eigenen Leib erfahren. Er war einer von etwa 500 Bewohnern des Ausseerlandes, die am Dienstag in Graz gegen die Gesundheitsreformpläne der blau-schwarzen Regierung auf die Straße gingen. 

0 Kommentare

Angst ist nichts, womit Walter Hochrainer viel Erfahrung hat. Wer mit über 200 km/h auf Skiern einen Hang hinunterfährt, kann Risiken abwägen. An diesem Dienstagvormittag steht der 1,90 Meter große Mann vor der Grazer Burg, umgeben von Hunderten anderen, die aus dem Ausseerland sowie Bruck und Radkersburg angereist sind, um für den Erhalt ihrer Spitäler zu kämpfen. Für die meisten ist es ein politischer Protest, für den einstigen Weltrekordhalter im Speedskiing ist er persönlich.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine