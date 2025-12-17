„Ohne das Spital würde ich heute nicht mehr leben“

Dass ein wohnortnahes Krankenhaus über Leben und Tod entscheiden kann, hat der Steirer Walter Hochrainer am eigenen Leib erfahren. Er war einer von etwa 500 Bewohnern des Ausseerlandes, die am Dienstag in Graz gegen die Gesundheitsreformpläne der blau-schwarzen Regierung auf die Straße gingen.
Angst ist nichts, womit Walter Hochrainer viel Erfahrung hat. Wer mit über 200 km/h auf Skiern einen Hang hinunterfährt, kann Risiken abwägen. An diesem Dienstagvormittag steht der 1,90 Meter große Mann vor der Grazer Burg, umgeben von Hunderten anderen, die aus dem Ausseerland sowie Bruck und Radkersburg angereist sind, um für den Erhalt ihrer Spitäler zu kämpfen. Für die meisten ist es ein politischer Protest, für den einstigen Weltrekordhalter im Speedskiing ist er persönlich.
