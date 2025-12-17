WM-Debütant weint und packt Insektenspray aus

Jurjen van der Velde hat bei der Darts-WM ein emotionales Debüt hingelegt. Bei seiner Niederlage in der ersten Runde gegen Landsmann Danny Noppert sorgte der 23-Jährige zudem für eine kuriose Szene.
Schon vor dem ersten Wurf kullerten Van der Velde die Freudentränen über die Wangen. „Er war aufgebracht, ja“, schilderte Noppert nach dem Match bei „Talksport“. „Es war ein emotionaler Moment für ihn. Er hat es sehr genossen.“
Hier die Ergebnisse der Dienstagabendspiele:
Favorit jubelt
Noppert setzte sich am Ende klar mit 3:1 durch. Für die Szene des Tages sorgte jedoch der WM-Debütant. Denn Van der Velde sprühte sein T-Shirt und seinen Hals vor der Partie mit einem Insektenspray ein.
Offenbar aus Sorge vor der berüchtigten „Ally-Pally-Wespe“. In den vergangenen Jahren ist das Insekt zur Legende bei der Darts-WM geworden. Immer wieder stört die Wespe die besten Spieler der Welt beim Werfen. Das wollte Van der Velde unbedingt verhindern.
Auch Price weiter
Neben Noppert jubelte auch Superstar Gerwyn Price. Der Waliser ließ dem Tschechen Adam Gawlas beim 3:0-Erfolg nicht den Hauch einer Chance.
