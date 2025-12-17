Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kuriose Szene

WM-Debütant weint und packt Insektenspray aus

Sport-Mix
17.12.2025 10:02
Jurjen van der Velde (li.) musste sich Danny Noppert geschlagen geben.
Jurjen van der Velde (li.) musste sich Danny Noppert geschlagen geben.(Bild: AP/Bradley Collyer)

Jurjen van der Velde hat bei der Darts-WM ein emotionales Debüt hingelegt. Bei seiner Niederlage in der ersten Runde gegen Landsmann Danny Noppert sorgte der 23-Jährige zudem für eine kuriose Szene.

0 Kommentare

Schon vor dem ersten Wurf kullerten Van der Velde die Freudentränen über die Wangen. „Er war aufgebracht, ja“, schilderte Noppert nach dem Match bei „Talksport“. „Es war ein emotionaler Moment für ihn. Er hat es sehr genossen.“

Hier die Ergebnisse der Dienstagabendspiele:

Favorit jubelt
Noppert setzte sich am Ende klar mit 3:1 durch. Für die Szene des Tages sorgte jedoch der WM-Debütant. Denn Van der Velde sprühte sein T-Shirt und seinen Hals vor der Partie mit einem Insektenspray ein.

Offenbar aus Sorge vor der berüchtigten „Ally-Pally-Wespe“. In den vergangenen Jahren ist das Insekt zur Legende bei der Darts-WM geworden. Immer wieder stört die Wespe die besten Spieler der Welt beim Werfen. Das wollte Van der Velde unbedingt verhindern.

Lesen Sie auch:
Mensur Suljovic fühlt sich derzeit auf der WM-Bühne sehr wohl.
Suljovic im Interview
Keine Angst vor Littler, Kopfschütteln nach Eklat
17.12.2025

Auch Price weiter
Neben Noppert jubelte auch Superstar Gerwyn Price. Der Waliser ließ dem Tschechen Adam Gawlas beim 3:0-Erfolg nicht den Hauch einer Chance.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Sport-Mix
42 Kämpfe, 42 Siege
Ungeschlagener Box-Weltmeister beendet Karriere
Kuriose Szene
WM-Debütant weint und packt Insektenspray aus
Suljovic im Interview
Keine Angst vor Littler, Kopfschütteln nach Eklat
Mit Gesang & E-Gitarre
Welcher Olympiasieger rockte in Wien die Bühne?
Krone Plus Logo
Hutecek und Möstl top
„Mit uns ist einfach immer zu rechnen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf