Warum Terrorprozess Kärnten auf die Probe stellt

Ein toter Schüler, fünf Schwerverletzte: Kommendes Jahr wird sich ein 23-jähriger Syrer für die Messerattacke von Villach vor Gericht verantworten müssen. Er gilt zwar als Einzeltäter – doch sein Fall zeigt, wie gefährlich die Radikalisierung junger Menschen mitten unter uns ist.
Genau zehn Monate nach dem IS-Anschlag von Villach hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Mordanklage gegen Ahmad G. eingebracht. Der Syrer soll für den Tod eines 14-Jährigen verantwortlich sein und fünf weitere Menschen am 15. Februar schwer verletzt haben.
