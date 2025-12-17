Warum diese Züge aus China Europa bedrohen

Liam äußert seine Wünsche und Träume mit den Augen
„Krone“-Familie hilft
Wegen der Bestellung der Westbahn von vier Garnituren bei einem Hersteller aus Fernost zeigen sich Industrie und Gewerkschaften alarmiert. Der Verkehrsminister will jetzt in Brüssel die Bremse ziehen.
Es ist so etwas wie ein Tabubruch: die Bestellung der Westbahn von vier Doppelstockzügen beim chinesischen Zughersteller China Railway Rolling Stock Corporation (kurz CRRC). Erstmals sind seit November 2025 Züge aus Fernost auf Österreichs Schienen unterwegs – wir berichteten. Doch europäische Bahnhersteller wie Siemens, Stadler oder Alstom und die Gewerkschaften schlagen Alarm. Kritisieren, dass der Import chinesischer Züge den europäischen Markt schwächt und Arbeitsplätze gefährdet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.