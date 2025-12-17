Warum diese Züge aus China Europa bedrohen

Es ist so etwas wie ein Tabubruch: die Bestellung der Westbahn von vier Doppelstockzügen beim chinesischen Zughersteller China Railway Rolling Stock Corporation (kurz CRRC). Erstmals sind seit November 2025 Züge aus Fernost auf Österreichs Schienen unterwegs – wir berichteten. Doch europäische Bahnhersteller wie Siemens, Stadler oder Alstom und die Gewerkschaften schlagen Alarm. Kritisieren, dass der Import chinesischer Züge den europäischen Markt schwächt und Arbeitsplätze gefährdet.