E-Biker kollidiert mit Auto: 80-Jähriger verletzt

Auf der Millstätter Straße B98 in Fahrtrichtung Spittal war am Donnerstag eine 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Spittal unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 80-jähriger Deutscher sein E-Bike auf dem die B98 begleitenden Geh- und Radweg in Richtung Spittal und wollte auf Höhe der Kreuzung mit dem Waldweg in der Gemeinde Radenthein die B98 queren.