Staunen über Wiens Holzfenster, Öffis und Wohnbau

Das Staunen setzte sich bei der Besichtigung des Holzhochhauses in der Seestadt fort: Dass man in einem Gebäude mit 15 Stockwerken Fenster öffnen könne, sorgte für Verwunderung. Und dass auch die Fenster aus Holz sind, gleich noch einmal. Auch die Öffi-Anbindung musste auf Nachfrage genau erklärt werden: Nein, das sei noch Wien, man sei auch in 20 Minuten im Zentrum. Wirklich im Zentrum? Ja, wirklich im Zentrum.

Zum Morgenspaziergang verdonnert

Begeisterung äußerten fast alle Bürgermeister über das Zusammenspiel von alten und neuen Gebäuden in der Stadt. So sanfte Stadterneuerung habe man noch nie gesehen, war öfter zu hören. Dass Wien viel Grün habe, wussten viele – fanden aber erstaunlich, dass man es auch mitten in der Stadt findet. Ein Bürgermeister aus Südostasien verdonnerte dem Vernehmen nach seine Delegation schon seit der Anreise zum allmorgendlichen Spaziergang durch einen jeweils anderen Park.