„Spanier haben uns über 60 Minuten Zahn gezogen“

43 Minuten hat es gedauert, bis Sebastian Frimmel seinen ersten Treffer gegen Spanien erzielen konnte. Im zweiten Vorrunden-Spiel gegen Spanien fällt die Vorentscheidung aber bereits im ersten Abschnitt. Sieben Tore Rückstand nach 30 Minuten sind letztendlich zu viel, um von einer Aufholjagd zu träumen.