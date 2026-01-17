Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emilia Clarke

Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch

Society International
17.01.2026 20:59
Die britische Schauspielerin wurde durch die Kult-Serie „Game of Thrones“ weltberühmt.
Die britische Schauspielerin wurde durch die Kult-Serie „Game of Thrones“ weltberühmt.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im neuen Spionage-Thriller „Ponies“ geht es heiß her: Bei der Verkörperung eines besonders wilden Sex-Marathons ging bei der Schauspielerin Emilia Clarke (39) sogar eine Rippe zu Bruch.

0 Kommentare

Clarkes Figur Bea in der Serie, die im Kalten Krieg der 1970er-Jahre spielt, ist ein äußerst sexuelles Wesen. Am Tag des Unfalls habe sie den Geschlechtsakt mit gleich drei verschiedenen Männern dargestellt, erklärte die 39-Jährige in einem Interview mit der US-Nachrichtenagentur „The Wrap“. „Wir taten so, als hätten wir Sex. Dabei habe ich mir eine Rippe gebrochen“, beschrieb Clarke die anstrengende Szene. Ihr Co-Star Haley Lu Richardson (30) bestätigt den Vorfall: „Das ist wirklich so passiert: Sie hat so einen dünnen, sensiblen Körper, sie hat sich glatt die Rippe gebrochen.“

Besonders peinlich war das dann später beim Arzt: „Dort musste ich erklären, wie ich mir die Verletzung zugezogen hatte“, plauderte die Darstellerin aus dem Nähkästchen.

Schwere Krise nach „Game of Thrones“
Vor Kurzem hatte Clarke öffentlich gemacht, nach dem Ende von „Game of Thrones“ eine schwere Zeit durchlebt zu haben. Sie habe einen „kompletten Nervenzusammenbruch“ erlitten und sich vom Fantasy-Genre verabschiedet.

In der HBO-Serie hatte sie von 2011 bis 2019 Daenerys Targaryen gespielt. Zu Beginn der Rolle sei sie 22 Jahre gewesen. Es sei erst ihr dritter Job als Schauspielerin gewesen. „Ich hatte kaum Zeit, das alles zu verarbeiten“, bilanzierte Clarke.

Lesen Sie auch:
Kino & Streaming
Spionage-Hype mit „Ponies“ & Golden-Globes-Glam
17.01.2026
Ängste nach Gehirn-OP
Emilia Clarke bat Ärzte, sie „sterben zu lassen“
11.06.2024

So streikte ihr Körper
Darüber hinaus hatte die Schöne im vergangenen Jahr schwere gesundheitliche Probleme zugegeben. Nach einer Hirnblutung habe sie große Angst gehabt, bei „Game of Thrones“ ihren Job zu verlieren, schilderte sie in einem Interview mit der Zeitung „The Big Issue“. Die erste Blutung sei nach der ersten Staffel aufgetreten, zeitweise habe sie gar nicht sprechen können und sei kurz vor dem Koma gestanden. Nach der zweiten Blutung habe sie sich einer Operation unterziehen müssen. Sie gehöre einer wirklich kleinen Minderheit an, die das Ganze ohne bleibende Schäden überlebt habe, zeigte sich Clarke dankbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Emilia Clarke
Game of Thrones
Kalter Krieg
SexSpionage
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
192.262 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.844 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
120.601 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Society International
Emilia Clarke
Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch
Einfach mitgeschleift
US-Kinderstar stirbt bei Unfall Horror-Tod
„Habe Leben geliebt“
Influencerin (39) postet ihren eigenen Tod
„Wirklich eine Qual“
Poptitan Dieter Bohlen trauert um seinen Vater
Rätsel um Flecken
Fürst Albert unterzog sich Eingriff an Kopfhaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf