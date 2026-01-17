Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch

So streikte ihr Körper

Darüber hinaus hatte die Schöne im vergangenen Jahr schwere gesundheitliche Probleme zugegeben. Nach einer Hirnblutung habe sie große Angst gehabt, bei „Game of Thrones“ ihren Job zu verlieren, schilderte sie in einem Interview mit der Zeitung „The Big Issue“. Die erste Blutung sei nach der ersten Staffel aufgetreten, zeitweise habe sie gar nicht sprechen können und sei kurz vor dem Koma gestanden. Nach der zweiten Blutung habe sie sich einer Operation unterziehen müssen. Sie gehöre einer wirklich kleinen Minderheit an, die das Ganze ohne bleibende Schäden überlebt habe, zeigte sich Clarke dankbar.