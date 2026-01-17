Wagner: „Das ist dann natürlich ein Horrortrip“

Aufgrund des fehlenden Zugriffs im Handball-EM-Vorrundenspiel gegen Spanien unterliegt die ÖHB-Auswahl am Ende mit 25:30. Damit ist die Europameisterschaft frühzeitig vorbei. Am Montag geht es gegen Serbien um Rang drei in der Tabelle. Kreisläufer Tobias Wagner misst dem Spiel eine große Bedeutung.