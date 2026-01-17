Vorteilswelt
Afrika-Cup

Salah verschießt Elfer! Nigeria holt Rang drei

Fußball International
17.01.2026 21:16
Mohamed Salah und Moses Simon
Mohamed Salah und Moses Simon(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

4:2 im Elferschießen! Nigeria hat sich beim Afrika-Cup in Marokko im Spiel um Rang drei gegen Ägypten durchgesetzt. 

0 Kommentare

Nach torlosen 90 Minuten in Casablanca gewann Nigeria am Samstag das Elfmeterschießen mit 4:2.

(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Torhüter Stanley Nwabali parierte die Schüsse von Ägyptens Star Mohamed Salah und Omar Marmoush. Nigeria belegte bei den afrikanischen Kontinentalmeisterschaften zum neunten Mal Platz drei.

