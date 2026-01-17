Vorteilswelt
Randale an Tankstelle

Frau attackiert Beamten mit voller Weinflasche

Wien
17.01.2026 15:25
Die Beamten schritten ein – und wurden dabei von den Randalierern verletzt (Symbolbild).
Die Beamten schritten ein – und wurden dabei von den Randalierern verletzt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es Freitagfrüh, als Beamte wegen eines randalierenden Duos zu einer Wiener Tankstelle in der Leopoldstadt alarmiert wurden. Bei der Festnahme zeigten die beiden jungen Österreicher heftige Gegenwehr, attackierten einen Beamten sogar mit einer vollen Weinflasche.

Eine 24-Jährige und ein 26-jähriger Mann hatten ordentlich getrunken und wählten eine Tankstelle als Schauplatz ihres Ausrasters. Polizisten rückten um 6.25 Uhr zur Tankstelle aus, weil ein Mann und eine Frau offenbar heftig randalierten. Als die Beamten einschritten, eskalierte die Situation sofort. Der 26-jährige Österreicher zeigte sich äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Festnahme, einen Beamten mit der Faust zu schlagen.

Polizist im Brustbereich verletzt
Zeitgleich griff seine 24-jährige Begleiterin einen weiteren Polizisten mit einer vollen Weinflasche an und traf ihn im Brustbereich. Beide Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Zwei Beamte erlitten durch die Attacke Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Duo erhält mehrere Anzeigen
Bei beiden Verdächtigen stellte die Polizei eine starke Alkoholisierung fest. Selbst nach der Festnahme bedrohte der 26-Jährige die Beamten weiter. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt gebracht und wegen mehrerer Straftaten angezeigt.

