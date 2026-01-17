Frau attackiert Beamten mit voller Weinflasche

Eine 24-Jährige und ein 26-jähriger Mann hatten ordentlich getrunken und wählten eine Tankstelle als Schauplatz ihres Ausrasters. Polizisten rückten um 6.25 Uhr zur Tankstelle aus, weil ein Mann und eine Frau offenbar heftig randalierten. Als die Beamten einschritten, eskalierte die Situation sofort. Der 26-jährige Österreicher zeigte sich äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Festnahme, einen Beamten mit der Faust zu schlagen.