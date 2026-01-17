Jordan kassierte 40 Millionen Dollar für Interview

„Soweit ich weiß, ist aktuell nichts geplant“, erklärt NBC-Kommentator Mike Tirico im Podcast „S.I. Media with Jimmy Traina“. „War es das, was sich jeder erhofft hat? Wahrscheinlich nicht. War es besser, als gar nichts von Michael Jordan zu hören? Aber sowas von! Und wenn wir noch einmal die Chance bekommen, dabei zu sein, wäre ich mehr als begeistert? Ganz sicher. Ich fand es großartig, dass Michael uns genug vertraut hat, sich hinzusetzen und etwas zu machen, was er seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr getan hatte.“