Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Medien berichten:

Jordan kassierte 40 Millionen Dollar für Interview

US-Sport
17.01.2026 22:23
Michael Jordan
Michael Jordan(Bild: AFP/Mark Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Genau ein Interview hat Michael Jordan bei NBA-Broadcaster NBC gegeben, ehe die Zusammenarbeit nun offenbar beendet wurde. Kassiert soll der 62-jährige Basketball-Superstar für den Deal aber bis zu 40 Millionen Dollar (also umgerechnet rund 35 Millionen Euro) haben.

0 Kommentare

 „Soweit ich weiß, ist aktuell nichts geplant“, erklärt NBC-Kommentator Mike Tirico im Podcast „S.I. Media with Jimmy Traina“. „War es das, was sich jeder erhofft hat? Wahrscheinlich nicht. War es besser, als gar nichts von Michael Jordan zu hören? Aber sowas von! Und wenn wir noch einmal die Chance bekommen, dabei zu sein, wäre ich mehr als begeistert? Ganz sicher. Ich fand es großartig, dass Michael uns genug vertraut hat, sich hinzusetzen und etwas zu machen, was er seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr getan hatte.“

(Bild: AFP/EPA)

Vier Milliarden Dollar Gesamtvermögen
Rund eineinhalb Stunden soll der einzige Termin mit dem ehemaligen Star der Chicago Bulls gedauert haben. Dabei war „Air Jordan“ als TV-Experte während der Saison fix eingeplant. Neben den Ex-Stars Carmelo Anthony, Vince Carter und Tracy McGrady sollte auch Jordan teil der NBC-Crew sein. Der Sender hatte die NBA nach mehr als 20 Jahren Pause zurück ins Programm geholt. Der TV-Deal läuft elf Jahre, auf den sechsfachen NBA-Meister müssen die Zuschauer nun aber offenbar verzichten.

Übrigens: Jordans Gesamtvermögen wurde im Sommer 2023 auf knapp vier Milliarden Dollar geschätzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
193.790 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
121.341 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
101.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr US-Sport
US-Medien berichten:
Jordan kassierte 40 Millionen Dollar für Interview
Sieg gegen Sharks
Tor nach 79 Tagen – Marco Kasper brach den Bann!
Overtime-Krimi
Auch Pöltls Raptors können Clippers nicht stoppen
Heimspiel für Wagners
Orlando gewinnt erste NBA-Partie in Deutschland
Auch wegen Action-Held
Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf