Jordan kassierte 40 Millionen Dollar für Interview

Genau ein Interview hat Michael Jordan bei NBA-Broadcaster NBC gegeben, ehe die Zusammenarbeit nun offenbar beendet wurde. Kassiert soll der 62-jährige Basketball-Superstar für den Deal aber bis zu 40 Millionen Dollar (also umgerechnet rund 35 Millionen Euro) haben.
„Soweit ich weiß, ist aktuell nichts geplant“, erklärt NBC-Kommentator Mike Tirico im Podcast „S.I. Media with Jimmy Traina“. „War es das, was sich jeder erhofft hat? Wahrscheinlich nicht. War es besser, als gar nichts von Michael Jordan zu hören? Aber sowas von! Und wenn wir noch einmal die Chance bekommen, dabei zu sein, wäre ich mehr als begeistert? Ganz sicher. Ich fand es großartig, dass Michael uns genug vertraut hat, sich hinzusetzen und etwas zu machen, was er seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr getan hatte.“
Vier Milliarden Dollar Gesamtvermögen
Rund eineinhalb Stunden soll der einzige Termin mit dem ehemaligen Star der Chicago Bulls gedauert haben. Dabei war „Air Jordan“ als TV-Experte während der Saison fix eingeplant. Neben den Ex-Stars Carmelo Anthony, Vince Carter und Tracy McGrady sollte auch Jordan teil der NBC-Crew sein. Der Sender hatte die NBA nach mehr als 20 Jahren Pause zurück ins Programm geholt. Der TV-Deal läuft elf Jahre, auf den sechsfachen NBA-Meister müssen die Zuschauer nun aber offenbar verzichten.
Übrigens: Jordans Gesamtvermögen wurde im Sommer 2023 auf knapp vier Milliarden Dollar geschätzt.
