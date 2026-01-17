„Das Ergebnis nach der ersten Halbzeit war bitter“

Ausgerechnet gegen die Landsmänner von ÖHB-Coach Iker Romero endet die EM-Chance Österreichs in die Hauptrunde einzuziehen. Schon nach 30 Minuten war die Sache beim Stand von 12:19 gegessen. Trotz der Enttäuschung weiß der Trainer, wie wichtig das letzte Spiel gegen Serbien ist.