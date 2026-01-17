Grüne preschen bei Böller-Verbot jetzt vor

Der Jahreswechsel hat Wien wieder an seine Grenzen geführt. Sirenen, Brände, Verletzte – und am Ende bittere Zahlen. 3500 Notrufe, 389 Feuerwehreinsätze, 136 Anzeigen, 2342 sichergestellte Knallkörper. Der Sachschaden: rund 1,6 Millionen Euro. Besonders dramatisch: In Favoriten verlor ein 14-Jähriger durch einen Böller eine Hand, in Hietzing wurden einem 13-Jährigen zwei Finger teilweise amputiert, in der Brigittenau erlitt ein 22-Jähriger schwere Augen- und Gesichtsverletzungen.