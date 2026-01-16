EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“

Eine Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten habe dem Abkommen bereits zugestimmt – Österreich bleibt jedoch beim klaren Nein, nicht zuletzt aufgrund des Drucks aus der Landwirtschaft und eines aufrechten Parlamentsbeschlusses aus dem Jahr 2019, so Bernhuber. Der nächste große Schritt sei nun die Zustimmung im Europäischen Parlament, die in den kommenden Monaten erwartet wird. Wenn es dort grünes Licht gibt, könnte das Abkommen teilweise bereits vorläufig in Kraft treten – die größten Auswirkungen würden sich jedoch erst über die nächsten Jahre zeigen, weil Zölle auf bestimmte Produkte schrittweise abgebaut werden.