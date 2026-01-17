RB Leipzig gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Die Bayern wollen in Leipzig an die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte anschließen. Das jüngste Resultat gegen RB schob Trainer Vincent Kompany aber zur Seite. „Sie waren danach lange an uns dran und haben viele Spiele gewonnen. Viele Spieler von ihnen haben sich sehr gut entwickelt. Das ist eine offensivstarke Mannschaft, das kann ein tolles Spiel werden“, merkte der Belgier an. Kompany muss nach dem wochenlangen Ausfall von Konrad Laimer (Muskelfaserriss) umbauen, darf aber zwei wichtige Kräfte wieder im Kader begrüßen.