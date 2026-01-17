Vorteilswelt
Deutsche-Liga-Ticker

RB Leipzig gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
17.01.2026 05:14
ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner ist heute gegen Bayern gefordert.
ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner ist heute gegen Bayern gefordert.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

18. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga: Die noch ungeschlagenen Bayern treffen im Top-Spiel auf ein formstarkes RB Leipzig. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Die 0:6-Abfuhr zu Saisonstart will RB Leipzig aus dem Gedächtnis verbannt haben. Vor dem Schlager zum Rückrunden-Start der deutschen Fußball-Bundesliga gelobten die Sachsen, den übermächtigen FC Bayern fordern zu wollen. Die Münchner sind nach 15 Siegen aus 17 Runden enteilt, für Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald steht heute in erster Linie der Kampf um die Top 3 im Fokus. 

Die Bayern wollen in Leipzig an die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte anschließen. Das jüngste Resultat gegen RB schob Trainer Vincent Kompany aber zur Seite. „Sie waren danach lange an uns dran und haben viele Spiele gewonnen. Viele Spieler von ihnen haben sich sehr gut entwickelt. Das ist eine offensivstarke Mannschaft, das kann ein tolles Spiel werden“, merkte der Belgier an. Kompany muss nach dem wochenlangen Ausfall von Konrad Laimer (Muskelfaserriss) umbauen, darf aber zwei wichtige Kräfte wieder im Kader begrüßen.

Kimmich und Musiala vor Comebacks
Joshua Kimmich hat seine Probleme mit dem Sprunggelenk überwunden und dürfte Laimers Position rechts hinten übernehmen. Dazu steht das Comeback von Jamal Musiala unmittelbar bevor. Der Kreativspieler hatte sich vor einem halben Jahr bei der Klub-WM in den USA eine schwere Verletzung im linken Bein zugezogen. „Das ist eine tolle Sache“, meinte Kompany über Musialas Rückkehr. Neben den Bayern hofft auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann im WM-Jahr auf eine starke Rückkehr des Nationalspielers.

Richten soll es Harry Kane. Englands Teamkapitän traf beim 6:0 in der 1. Runde dreimal. Es war Leipzigs höchste Niederlage in der Bundesliga überhaupt. Im Heimspiel soll alles anders werden. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, von denen hat der FC Bayern eine Menge auf dem Platz. Aber auch wir haben solche Spieler“, betonte RB-Trainer Ole Werner. Sein Team will zeigen, „dass wir einen Schritt weiter sind.“ Das Hinspiel spiele vom Gefühl her „keine große Rolle mehr“, meinte Werner.

