Lawinenserie geht weiter: Was einen Dänen rettete

Kein Tag ohne Lawinenabgang: Neben der Tragödie in Salzburg gab es am Samstag auch in Tirol einen weiteren Zwischenfall. Betroffen war ein Däne (20), der mit seinem Vater eine Variantenabfahrt am Arlberg nahm. Ein Ausrüstungsgegenstand dürfte ihn vor Schlimmerem bewahrt haben ...