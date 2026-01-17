„Falscher Wetterbericht!“ FIS-Rennchef stinksauer

Auch Hans Knauß verwundert

Und auch ORF-Experte Hans Knauß wunderte sich. „Wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Sport nicht übervorsichtig werden“, so der Steirer. „Der Wind ist beim Hundschopf kein großes Problem, weil er gut geschützt ist. Und wenn ein Rennfahrer bei der Minschkante eine Böe erwischt, ist das auch nicht so gefährlich, weil man hier ja nicht wie beim Golden Eagle in Beaver Creek 50 bis 60 Meter weit fliegt. Und wenn schon nicht von ganz oben hätte ich wenigstens vom früheren Start der Kombi-Abfahrt das Rennen gestartet. Eine Lauberhornabfahrt ohne den Sprung über den Hundschopf ist in meinen Augen keine richtige Lauberhornabfahrt.“