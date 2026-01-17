Eiskalt! 99ers wieder zurück in der Erfolgsspur

Wiedergutmachung war angesagt. Nach dem Ausrutscher am Vortag gegen Schlusslicht Innsbruck (2:3) zeigten die Graz99ers in Vorarlberg von Beginn an, dass sie auf die Siegesstraße zurückkehren wollten. Graz wirkte prompt dominanter, abgebrühter und erarbeitete sich eine Vielzahl an Torchancen. Der Türöffner war letztlich ein Premierentreffer: Neo-Verteidiger Kasper Kotkansalo sorgte in der 15. Minute für die Führung und sein erstes Tor im 99ers-Trikot.