Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4:0-Sieg in Vorarlberg

Eiskalt! 99ers wieder zurück in der Erfolgsspur

Steiermark
17.01.2026 21:56
Die Grazer um Paul Stapelfeldt (li.) feierten in Vorarlberg einen verdienten 4:0-Erfolg.
Die Grazer um Paul Stapelfeldt (li.) feierten in Vorarlberg einen verdienten 4:0-Erfolg.(Bild: Dorner Joe)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Auf den Ausrutscher folgte ein Ausrufezeichen! Nach der 2:3-Niederlage gegen Innsbruck zeigten die Eishockey-Cracks der Graz99ers in Vorarlberg mit einem 4:0-Sieg wieder ihr wahres Gesicht. Neo-Verteidiger Kotkansalo wurde dabei zum Türöffner. Tim Harnisch drückte dem Spiel mit einem Doppelpack den Stempel auf.

0 Kommentare

Wiedergutmachung war angesagt. Nach dem Ausrutscher am Vortag gegen Schlusslicht Innsbruck (2:3) zeigten die Graz99ers in Vorarlberg von Beginn an, dass sie auf die Siegesstraße zurückkehren wollten. Graz wirkte prompt dominanter, abgebrühter und erarbeitete sich eine Vielzahl an Torchancen. Der Türöffner war letztlich ein Premierentreffer: Neo-Verteidiger Kasper Kotkansalo sorgte in der 15. Minute für die Führung und sein erstes Tor im 99ers-Trikot.

Im Mitteldrittel erhöhten Paul Huber (21.) und Tim Harnisch (29.)auf 3:0. Doch die Grazer ruhten sich auf dem komfortablen Vorsprung nicht aus, machten im Schlussdrittel munter weiter: Bereits nach 18 Sekunden sorgte erneut Harnisch für den 4:0-Endstand und machte damit den Doppelpack perfekt. Es war der siebente 99ers-Sieg gegen Vorarlberg in Folge.

41. Runde:

Samstag, 17.01.2026

HC Innsbruck – Vienna Capitals 2:5 (0:2,1:2,1:1)

EC VSV – Fehervar AV19 3:2 n.V. (1:0,1:1,0:1;1:0)

Pioneers Vorarlberg – Graz99ers 0:4 (0:1,0:2,0:1)

Sonntag, 18.01.2026

Pustertal Wölfe – Ferencvaros Budapest 16 Uhr

EC Salzburg – HCB Südtirol 16.30 Uhr

Black Wings Linz – EC-KAC 17.30 Uhr

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckVorarlbergGraz
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
193.790 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
121.341 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
101.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf