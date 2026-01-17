Eiskalt! 99ers wieder zurück in der Erfolgsspur

Auf den Ausrutscher folgte ein Ausrufezeichen! Nach der 2:3-Niederlage gegen Innsbruck zeigten die Eishockey-Cracks der Graz99ers in Vorarlberg mit einem 4:0-Sieg wieder ihr wahres Gesicht. Neo-Verteidiger Kotkansalo wurde dabei zum Türöffner. Tim Harnisch drückte dem Spiel mit einem Doppelpack den Stempel auf.
Wiedergutmachung war angesagt. Nach dem Ausrutscher am Vortag gegen Schlusslicht Innsbruck (2:3) zeigten die Graz99ers in Vorarlberg von Beginn an, dass sie auf die Siegesstraße zurückkehren wollten. Graz wirkte prompt dominanter, abgebrühter und erarbeitete sich eine Vielzahl an Torchancen. Der Türöffner war letztlich ein Premierentreffer: Neo-Verteidiger Kasper Kotkansalo sorgte in der 15. Minute für die Führung und sein erstes Tor im 99ers-Trikot.
Im Mitteldrittel erhöhten Paul Huber (21.) und Tim Harnisch (29.)auf 3:0. Doch die Grazer ruhten sich auf dem komfortablen Vorsprung nicht aus, machten im Schlussdrittel munter weiter: Bereits nach 18 Sekunden sorgte erneut Harnisch für den 4:0-Endstand und machte damit den Doppelpack perfekt. Es war der siebente 99ers-Sieg gegen Vorarlberg in Folge.
41. Runde:
Samstag, 17.01.2026
HC Innsbruck – Vienna Capitals 2:5 (0:2,1:2,1:1)
EC VSV – Fehervar AV19 3:2 n.V. (1:0,1:1,0:1;1:0)
Pioneers Vorarlberg – Graz99ers 0:4 (0:1,0:2,0:1)
Sonntag, 18.01.2026
Pustertal Wölfe – Ferencvaros Budapest 16 Uhr
EC Salzburg – HCB Südtirol 16.30 Uhr
Black Wings Linz – EC-KAC 17.30 Uhr
