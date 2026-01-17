Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwierige Beziehung

Europäischer Filmpreis geht an „Sentimental Value“

Medien
17.01.2026 22:43
Die Hauptdarsteller Stellan Skarsgård und Renate Reinsve
Die Hauptdarsteller Stellan Skarsgård und Renate Reinsve(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Drama „Sentimental Value“ des norwegischen Regisseurs Joachim Trier über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung hat gleich sechs Europäische Filmpreise eingeheimst – darunter die Auszeichnung für den besten Film.

0 Kommentare

Die Hauptdarsteller – der Schwede Stellan Skarsgård und die Norwegerin Renate Reinsve – gewannen beide Schauspielpreise. Trier wurde selbst auch für die beste Regie ausgezeichnet. Das teilte die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin mit.

Fünf Auszeichnungen gingen an das Roadmovie „Sirât“ des französischen Regisseurs Oliver Laxe, darin machen sich ein Vater und sein Sohn in der Wüste auf die Suche nach der verschwundenen Tochter.

Trier wurde 1974 in Kopenhagen geboren und entstammt einer Familie von Filmschaffenden.
Trier wurde 1974 in Kopenhagen geboren und entstammt einer Familie von Filmschaffenden.(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Der deutsche Beitrag für die Oscars - „In die Sonne schauen“ von Regisseurin Mascha Schilinski – gewann eine Auszeichnung für das beste Kostümbild, ging aber sonst trotz etlicher Nominierungen leer aus.

Mascha Schilinski
Mascha Schilinski(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Solidarität mit dem Iran
Die Eröffnungsrede hielt der iranische Regisseur Jafar Panahi („Ein einfacher Unfall“), der auf die Lage in seinem Heimatland hinwies. Die Regierung in dem Land war zuletzt mit aller Härte gegen Demonstranten vorgegangen.

„Wenn die Welt heute nicht auf diese eklatante Gewalt reagiert, dann ist nicht nur der Iran, sondern die ganze Welt in Gefahr“, warnte Panahi. Auf dem roten Teppich zeigten sich mehrere Filmschaffende solidarisch.

Auch die Tochter von Jafar Panahi, Solmaz Panahi, machte auf die Missstände im Iran aufmerksam.
Auch die Tochter von Jafar Panahi, Solmaz Panahi, machte auf die Missstände im Iran aufmerksam.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Der Europäische Filmpreis, der abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt vergeben wird, wurde zum 38. Mal verliehen. Die rund 5400 Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten – ähnlich wie bei den Oscars in den USA – über viele Preisträger abstimmen. Österreichische Filme waren nicht nominiert.

Lesen Sie auch:
„Sentimental Value“: ab sofort im Kino. 
„Krone“-Kino-Kritik
„Sentimental Value“: Herzergreifendes Drama
04.12.2025
Wer das Rennen macht
Golden Globes glänzen mit DiCaprio bis Clooney
11.01.2026

Wer noch ausgezeichnet wurde
Als bester Dokumentarfilm wurde „Fiume o Morte!“ geehrt. Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann („Szenen einer Ehe“).

Prämiert wurden auch Maren Ade, Janine Jackowski und Jonas Dornbach von der Berliner Produktionsfirma Komplizen Film. Die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher („Glücklich wie Lazzaro“) wurde für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos geehrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
193.790 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
121.341 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
101.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Medien
Schwierige Beziehung
Europäischer Filmpreis geht an „Sentimental Value“
Schwarzmarkt floriert
Wie Starlink Internet-Blockade im Iran durchdringt
Jugendschutz im Netz
TikTok: Neue Technologie erkennt Nutzer unter 13
OpenAI nicht darunter:
Diese „Big Tech“-Firmen zahlen jetzt für Wikipedia
Erste Details bekannt
Kurz-Finanzier mischt bei neuem TV-Großprojekt mit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf