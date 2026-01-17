Möstl: „Auf mir liegt die Last und das zurecht“

Das Torhüter-Duell im EM-Vorrundenspiel Österreich gegen Spanien geht in der ersten Halbzeit an den Iberer Sergey Hernandez. ÖHB-Keeper Constantin Möstl findet erst in der zweiten Halbzeit in die Spur. Am Ende kann man die 25:30-Niederlage gegen die Iberer, die man vor zwei Jahren noch nach Hause geschickt hat, nicht abwenden.