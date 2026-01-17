Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paraden kommen zu spät

Möstl: „Auf mir liegt die Last und das zurecht“

Handball
17.01.2026 20:50
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Das Torhüter-Duell im EM-Vorrundenspiel Österreich gegen Spanien geht in der ersten Halbzeit an den Iberer Sergey Hernandez. ÖHB-Keeper Constantin Möstl findet erst in der zweiten Halbzeit in die Spur. Am Ende kann man die 25:30-Niederlage gegen die Iberer, die man vor zwei Jahren noch nach Hause geschickt hat, nicht abwenden. 

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
192.262 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.844 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
120.601 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Handball
Blick auf Serbien
Wagner: „Das ist dann natürlich ein Horrortrip“
Paraden kommen zu spät
Möstl: „Auf mir liegt die Last und das zurecht“
Frimmel über Iberer
„Spanier haben uns über 60 Minuten Zahn gezogen“
Romero nach Spanien
„Das Ergebnis nach der ersten Halbzeit war bitter“
EM-Aus so gut wie fix
Horror-Halbzeit wird Österreich zum Verhängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf