Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Frankfurt am Main wohlbehalten gefunden worden. Noah sei in einem Wohnhaus rund 60 Kilometer entfernt bei seiner Mutter angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Die Frau habe kein Sorgerecht.
„Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war“, teilte die Polizei mit. Der Bub wurde wieder in die Obhut des Jugendamts übergeben, das ihn seit Herbst betreut. Dieser Maßnahme war laut der Stadt Frankfurt am Main ein richterlicher Beschluss vorausgegangen, um das Wohl des Achtjährigen sicherzustellen. Die Mutter, die kein Sorgerecht mehr hat, durfte in ihre Wohnung zurückkehren.
Wie berichtet, war Noah zuletzt am Mittwochmorgen bei seiner Schule gesehen worden (siehe Video oben). Er war von einem Fahrdienst abgesetzt worden, aber nicht im Unterricht erschienen. Am Donnerstag weitete die Polizei die Suche nach dem Kind aus. Ein Hubschrauber und die Wasserpolizei waren im Einsatz. Noah wurde weder in der Schule noch bei bekannten Anlaufstellen gefunden.
Am Freitagnachmittag hieß es dann, dass der Bub wohl mit seiner Mutter unterwegs sei. Der Aufenthaltsort der beiden war der Polizei aber nicht bekannt. Die Suche konzentrierte sich auf das Rhein-Main-Gebiet.
