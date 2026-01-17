Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht

Wie berichtet, war Noah zuletzt am Mittwochmorgen bei seiner Schule gesehen worden (siehe Video oben). Er war von einem Fahrdienst abgesetzt worden, aber nicht im Unterricht erschienen. Am Donnerstag weitete die Polizei die Suche nach dem Kind aus. Ein Hubschrauber und die Wasserpolizei waren im Einsatz. Noah wurde weder in der Schule noch bei bekannten Anlaufstellen gefunden.