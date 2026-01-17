Vorteilswelt
Tragischer Fund

Raupenfahrer entdeckt leblosen Mann neben Piste

Steiermark
17.01.2026 15:52
Der Snowboarder dürfte am Freitagabend von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt ...
Der Snowboarder dürfte am Freitagabend von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Sandra Beck
Von Sandra Beck

Ein Pistengerätfahrer entdeckte am Freitagabend im steirischen Skigebiet Loser einen reglosen Snowboarder abseits der Piste. Die alarmierte Bergrettung begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 47-jährigen Wieners feststellen.

Rund drei Stunden lag der Mann nach einem Unfall reglos auf der Piste – und niemand schien ihn zu bemerken. Erst gegen 21.45 Uhr machte ein Pistengerätfahrer im Skigebiet den erschreckenden Fund. Der Arbeiter alarmierte sofort die Bergrettung Ausseerland, doch für den 47-jährigen Wiener kam jede Hilfe zu spät. Die eintreffende Notärztin konnte nach den erfolglosen Wiederbelebungsversuchen nur mehr seinen Tod feststellen.

Snowboarder prallte gegen Baum
Am Samstag nahm die Alpinpolizei Liezen die Ermittlungen am Unfallort auf. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann gegen 18.30 Uhr in einem steilen Abschnitt von der Piste abgekommen sein. Dabei prallte er gegen einen Baum und kam etwa drei Meter unterhalb der Kollisionsstelle zum Liegen. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht.

