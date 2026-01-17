Raupenfahrer entdeckt leblosen Mann neben Piste

Rund drei Stunden lag der Mann nach einem Unfall reglos auf der Piste – und niemand schien ihn zu bemerken. Erst gegen 21.45 Uhr machte ein Pistengerätfahrer im Skigebiet den erschreckenden Fund. Der Arbeiter alarmierte sofort die Bergrettung Ausseerland, doch für den 47-jährigen Wiener kam jede Hilfe zu spät. Die eintreffende Notärztin konnte nach den erfolglosen Wiederbelebungsversuchen nur mehr seinen Tod feststellen.