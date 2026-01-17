Österreich gegen Spanien ab 18 Uhr LIVE

Ein gutes Gefühl darf Österreich jedenfalls dank der starken Abwehrleistung gegen Deutschland mitnehmen, offensiv hat man gerade im Rückraum bzw. am Kreis noch Potenzial. Klar ist aber, dass im Vergleich zum Donnerstag ein ganz anderes Spiel wartet. „Gestern war viel Körperlichkeit, Robustheit, gegen Spanien wird das spielerischer und taktischer“, mutmaßte Hutecek. „Sie sind sehr diszipliniert, machen so gut wie keine Fehler. Und wir müssen auf die Anspiele auf die Kreisposition aufpassen, die sind sicher ein Schwerpunkt im Spiel der Spanier.“