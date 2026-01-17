Wieder zwei Debütanten! KAC bleibt jungem Weg treu

Der VSV gewann am Samstagabend daheim gegen Szekesfehervar mit 3:2 in der Overtime. Erst 36 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit kassierte man aus einem Schuss von der blauen Linie das Gegentor zum 2:2-Ausgleich. Im „Nachsitzen“ fixierte dann Dylan MacPherson doch noch den Sieg. Trotzdem bleibt man Elfter – weil nachwievor ein Punkt auf Budapest fehlt.