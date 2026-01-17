Wieder zwei Debütanten! KAC bleibt jungem Weg treu

23-Jähriger verletzt sich schwer mit Schneefräse
Arbeitsunfall
Der VSV hat auf die 2:5-Pleite gegen Salzburg mit einem 3:2-Overtimesieg über Szekesfehervar nur 24 Stunden später reagiert. Der KAC muss am Sonntag zu Linz – da sind auch die Youngsters wieder dabei, die schon beim 3:2-Overtimeerfolg über Fehervar am Freitag ran durften.
Der VSV gewann am Samstagabend daheim gegen Szekesfehervar mit 3:2 in der Overtime. Erst 36 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit kassierte man aus einem Schuss von der blauen Linie das Gegentor zum 2:2-Ausgleich. Im „Nachsitzen“ fixierte dann Dylan MacPherson doch noch den Sieg. Trotzdem bleibt man Elfter – weil nachwievor ein Punkt auf Budapest fehlt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.