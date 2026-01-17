Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

VSV siegt in Overtime

Wieder zwei Debütanten! KAC bleibt jungem Weg treu

Kärnten
17.01.2026 21:58
Gerrit Böhs (re.) überzeugt mit Gardemaßen.
Gerrit Böhs (re.) überzeugt mit Gardemaßen.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Der VSV hat auf die 2:5-Pleite gegen Salzburg mit einem 3:2-Overtimesieg über Szekesfehervar nur 24 Stunden später reagiert. Der KAC muss am Sonntag zu Linz – da sind auch die Youngsters wieder dabei, die schon beim 3:2-Overtimeerfolg über Fehervar am Freitag ran durften. 

0 Kommentare

Der VSV gewann am Samstagabend daheim gegen Szekesfehervar mit 3:2 in der Overtime. Erst 36 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit kassierte man aus einem Schuss von der blauen Linie das Gegentor zum 2:2-Ausgleich. Im „Nachsitzen“ fixierte dann Dylan MacPherson doch noch den Sieg. Trotzdem bleibt man Elfter – weil nachwievor ein Punkt auf Budapest fehlt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
193.790 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
121.341 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
101.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
VSV siegt in Overtime
Wieder zwei Debütanten! KAC bleibt jungem Weg treu
„Krone“ bei Anprobe
Extra für die Musi: Die Lauser im neuen Kilt-Look
Vorfall in Osttirol
Pyrotechnik löste Brand unterhalb Gondelbahn aus
Krone Plus Logo
Ski-Legende gesteht
Renate Götschl siegte einst mit doppeltem Bruch
Trickdieb
Falscher Nachbar bittet um Hilfe und stiehlt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf