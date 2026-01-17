Vorteilswelt
Erste Details

So soll Millionentempel für Musical-Shows aussehen

Kultur
17.01.2026 18:30
Noch als Computeranimation, bald in echt: das neue Theater im Prater.
Noch als Computeranimation, bald in echt: das neue Theater im Prater.(Bild: Haworth Tompkins)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Interview: Die ATG Entertainment Group mit Sitz in Köln lässt im Prater ein  neues Musicaltheater um 100 Millionen Euro bauen. Büros aus London (Haworth Tompkins) und Wien (Dietrich Untertrifaller) haben es geplant. Die „Krone“ erfuhr, was das neue Theater alles können wird. 

Im Wurstelprater wird man sich bald nicht mehr nur in Hochschaubahnen, im Autodrom, in Geisterbahnen oder bei Langos und Stelzen seinen Spaß haben können. Im November 2027 soll der Vorhang im neuen Theater im Prater aufgehen. Europas großer Musical-Player, die ATG Entertainment, ist der Bauherr dieses privat finanzierten Theaters – und wird es auch bespielen. Immerhin hat man Hits wie „Moulin Rouge“, „König der Löwen“ und das „Harry Potter“-Musical im Talon.

