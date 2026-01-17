So soll Millionentempel für Musical-Shows aussehen

EM LIVE: Horror-Halbzeit! Österreich chancenlos
Zweites Gruppenspiel
Interview: Die ATG Entertainment Group mit Sitz in Köln lässt im Prater ein neues Musicaltheater um 100 Millionen Euro bauen. Büros aus London (Haworth Tompkins) und Wien (Dietrich Untertrifaller) haben es geplant. Die „Krone“ erfuhr, was das neue Theater alles können wird.
Im Wurstelprater wird man sich bald nicht mehr nur in Hochschaubahnen, im Autodrom, in Geisterbahnen oder bei Langos und Stelzen seinen Spaß haben können. Im November 2027 soll der Vorhang im neuen Theater im Prater aufgehen. Europas großer Musical-Player, die ATG Entertainment, ist der Bauherr dieses privat finanzierten Theaters – und wird es auch bespielen. Immerhin hat man Hits wie „Moulin Rouge“, „König der Löwen“ und das „Harry Potter“-Musical im Talon.
