Serie A

Inter Mailand siegt und legt Verfolger Milan vor

Fußball International
17.01.2026 17:10
Lautaro Martinez
Lautaro Martinez(Bild: AP/Andrea Bressanutti)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat am Samstag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A mit einem Auswärtssieg abgesichert. Die „Nerazzurri“ gewannen in der 21. Runde bei Udinese 1:0, Lautaro Martinez erzielte das Tor der Partie (20.). 

Inter hat damit in den jüngsten neun Ligaspielen 25 von 27 möglichen Punkten erzielt.

Das Team von Trainer Cristian Chivu hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen AC Milan, der am Sonntagabend Lecce empfängt.

