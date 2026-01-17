„Mundtot“ oder wie junge Frauen schweigsam bleiben

„Mundtot“ beleuchtet Übergriffe im Spitzensport, erzählt als Innenschau junger Frauen. Da geht es um die Disziplin, mit der sie sich selbst übergehen, ihre Zugehörigkeit zum Team, die jede Individualität ausschaltet, die Zerrissenheit zwischen Solidarität und Traumatisierung. Vor allem aber macht der Text das Schweigen greifbar, das die Mädchen dazu bringt, sich meist nicht gegen diese Übergriffe in einer vermeintlichen Schutzzone aufzulehnen – seien sie körperlich oder psychisch. Über dem Text schwebt eine verunsicherte Starre, die sie nicht einmal ein klares Nein formulieren lässt.