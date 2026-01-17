Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Wien

„Mundtot“ oder wie junge Frauen schweigsam bleiben

Kultur
17.01.2026 13:00
Ein starkes Frauenteam macht im Schauspielhaus die Szenen und inneren Monologe von „Mundtot“ ...
Ein starkes Frauenteam macht im Schauspielhaus die Szenen und inneren Monologe von „Mundtot“ eindringlich erfahrbar.(Bild: Schauspielhaus/Ines Bacher)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Das Schauspielhaus zeigt Miriam Unterthiners Stück „Mundtot“. Das sprachlich dichte Mosaik der preisgekrönten Autorin über Mechanismen und Übergriffe im Leistungssport gibt den jungen Frauen, die über die erfahrene Gewalt meist schweigen, eine starke Stimme.

0 Kommentare

Mädchenkörper am Übergang zum Frausein. Sie trainieren gemeinsam, wollen an die Spitze. Sie erleben, wie das Team sie prägt, wie das Endorphin sie berauscht – und wie Grenzen überschritten werden. Die 1994 geborene Autorin Miriam Unterthiner hat als junge Frau selbst intensiv Handball gespielt. Jetzt hat sie ihre eigenen Erfahrungen und die anderer junger Athletinnen zu einem Theaterstück destilliert. Für das Wiener Schauspielhaus hat Regisseurin Christiane Pohle das bereits preisgekrönte Stück am Freitag mit einem starken Team zur Uraufführung gebracht.

Der Bühnenraum von Anton von Bredow gleicht dabei einem zertrümmerten Spielfeld. Hier hat Gewalt stattgefunden. Vier starke Darstellerinnen – Tala Al-Deen, Iris Becher, Florentine Krafft, Sophia Löffler – und Musikerin Lens Kühleitner begeben sich in diesem Trümmerhaufen auf Spurensuche nach Erinnerungen. Sie lassen die Angriffe und Grenzüberschreitungen wieder lebendig werden, diese Zerstörung aus den eigenen Reihen.

Sprachlicher Trümmerhaufen
Das Stück besteht aus einer Folge schneller Assoziationsketten und innerer Monologe. Das macht den Text stark: dass er nicht langatmig erzählt, was da passiert auf der Untersuchungsliege beim Sportarzt, in der Kabine nach dem Training, in der Dusche, beim aufmunternden Tätscheln des Trainers am Spielfeldrand oder beim Kuss des Vereinspräsidenten nach dem hart erarbeiteten Sieg. Miriam Unterthiners Sprache verdichtet die abgehackten Sätze der Alltagssprache zu kunstvoller Bühnensprache. Mitunter reizt sie dabei die Grenzen der gegenderten Verständlichkeit aus.

„Mundtot“ beleuchtet Übergriffe im Spitzensport, erzählt als Innenschau junger Frauen. Da geht es um die Disziplin, mit der sie sich selbst übergehen,  ihre Zugehörigkeit zum Team, die jede Individualität ausschaltet, die Zerrissenheit zwischen Solidarität und Traumatisierung. Vor allem aber macht der Text das Schweigen greifbar, das die Mädchen dazu bringt, sich meist nicht gegen diese Übergriffe in einer vermeintlichen Schutzzone aufzulehnen – seien sie körperlich oder psychisch. Über dem Text schwebt eine verunsicherte Starre, die sie nicht einmal ein klares Nein formulieren lässt.

Lesen Sie auch:
Erst mit dem ausgebrannten Glashaus lösen sich vier Generationen an Familien-Traumata in Rauch ...
„Das Ferienhaus“
Simon Stone seziert die Schuld des Schweigens
19.12.2025
Rabenhof-Premiere
„Pension Schöller“, mit dem Holzhammer zerlegt
15.01.2026
Volksthater-Flop
Man weiß nicht, was man eigentlich gesehen hat
16.01.2026

Auf den ersten Blick ist der Radius dieses Stückes ein kleiner: Mädchen erleben Verletzungen beim Handballtraining. Doch Unterthiner schafft es, die Szenen als Prototyp für eine Gesellschaft zu gestalten. Sie lenkt den Blick auf die größeren Mechanismen, die Trainer oder Ärzte glauben lassen, ihr Verhalten sei völlig normal. Und plötzlich geht es darum, wie eine ganze  Gesellschaft mit jungen Frauenkörpern umgeht, sie in knappe Bikinihöschen steckt auf dem Spielfeld, sie im Vergleich zu den Männern abwertet und doch begeistert anstarrt.

Im Finale weitet sich der Blick auch im Stück selbst. Da tauchen in „Mundtot“ reale Biografien junger Menschen auf, die all diese Grenzüberschreitungen im Spitzensport selbst erlebt haben. Und die ihr Schweigen gebrochen haben. Ein starkes Stück, das nachklingt – und das ein klares Ende verweigert: „Das hier hat kein Ende. Es geht weiter und immer weiter.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
184.770 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
156.008 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.109 mal gelesen
Mehr Kultur
Schauspielhaus Wien
„Mundtot“ oder wie junge Frauen schweigsam bleiben
Schauspielhaus Graz
Revue des Verlusts im „Grand Hotel Steirerhof“
„Wenn es Liebe ist“
Die Sterne: Hamburger Schule ist frisch und vital
Kammerspiele
Zwei Einsame, die beim Tanzen zueinanderfinden
Thomas Mraz
Gelungenes Solo-Debüt auf der Kabarettbühne
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf