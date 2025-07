Psychische Gesundheit: Maßnahmenpaket präsentiert

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) fasst die Zusammenkunft zu Beginn in wenigen Worten zusammen: „Wir müssen die mentale Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.“ Geplant sind laut ihm ein Ausbau von Präventionsprogrammen, mehr Personal in Schulpsychologie und Schulsozialarbeit sowie verpflichtende „Exit-Gespräche“, wenn bei Kindern oder Jugendlichen der Schulabbruch droht.