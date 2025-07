Volksschüler gemobbt: „Ich mag nicht mehr leben!“

Am Freitag ist in Oberösterreich Schulschluss, doch für den neunjährigen Felix (Name aus Schutz fürs Kind geändert) aus Linz ist das kaum ein Grund zu ausschweifender Freude. „Mein Sohn muss in den Ferien aus Betreuungsgründen den Hort besuchen. Dort wird er leider weiter auf Kinder treffen, die ihm in der Schule übel mitgespielt haben“, sagt der Vater des Buben, der heuer ein schlimmes Schuljahr hinter sich gebracht hat.