Ober-Landeshauptmann | Aufpasser für den Blauen

Aufpasser für den Blauen. Ab sofort steht der Blaue aus der Grünen Mark im Mittelpunkt, ist für sechs Monate die Stimme aller Landeshauptleute. Das kann spannend werden: Denn während Bundesparteichef Herbert Kickl sekundiert von seinen engsten Untergebenen Brachialopposition gegen die Bundesregierung spielt, müssen – und wollen – die Landeshauptleute einigermaßen ihr Auskommen mit der Regierung finden. Wie wird sich da der in seiner neuen Funktion bisher so verbindlich auftretende steirische Blaue präsentieren? Wird er einen von der Bundesregierung entsandten „Aufpasser“ in Person des scheidenden Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer dulden müssen? Dann, so darf man es annehmen, ist auch die Geduld des meist sanft wirkenden einstigen Verteidigungsministers am Ende.