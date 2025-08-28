Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kardashian-Lookalike

French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin

Society International
28.08.2025 12:58
French Montana machte sein Liebesglück mit Sheika Mahra offiziell.
French Montana machte sein Liebesglück mit Sheika Mahra offiziell.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Julie SEBADELHA, Instagram/_xtianna_)

Rapper French Montana schwebt im Liebesglück – mit einer Frau, die seiner Ex-Freundin Khoé Kardashian ziemlich ähnlich sieht. Der 40-Jährige hat sich mit der Royal-Prinzessin Sheika Mahra verlobt. Seine letzte Ehe endete 2014 in einer Scheidung.

0 Kommentare

French Montana, der Rapper und Ex-Freund von Khloé Kardashian, hat bestätigt, dass er Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum heiraten wird. Der 40-Jährige und die neun Jahre jüngere Prinzessin haben sich bereits im Juni verlobt, bestätigte ein Sprecher des Künstlers am Mittwoch gegenüber „TMZ“. Das Paar entschied sich nach Montanas Debüt als Model auf der Pariser Fashion Week, den nächsten Schritt zu gehen.

Mahra lebt in Scheidung
Prinzessin Sheikha Mahra hatte bereits im Juli 2024 die Trennung von ihrem Noch-Ehemann, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, öffentlich gemacht. Die Prinzessin ist Mutter einer einjährigen Tochter.

Dieses Foto teilte French Montanas schöne Verlobte unlängst auf Instagram:

Früher in einer Beziehung mit einer Kardashian
Khloé Kardashian und French Montana waren 2014 liiert – er begleitete sie unter anderem zu ihrer 30. Geburtstagsparty in Las Vegas. 2016 wurde Montana mit Rapperin Iggy Azalea in Verbindung gebracht. Doch das ist nicht das Ende der Liste an Ex-Freundinnen – French Montana datete in der Vergangenheit unter anderem auch Evelyn Lozada, Rosa Acosta, Sophia Body, und Sanaa Lathan. 

Lesen Sie auch:
Khloé Kardashian veröffentlichte jetzt alle Beauty-OPs und Schönheits-Behandlungen, die sie ...
Lachssperma und mehr
Khloé Kardashian packt über Beauty-Eingriffe aus
01.07.2025
Irrer Oben-ohne-Style
Kim Kardashian macht Bianca Censori Konkurrenz!
19.08.2025
2014 erschienen Khloé Kardashian und der Rapper gemeinsam zu ihrem Geburtstagsfest.
2014 erschienen Khloé Kardashian und der Rapper gemeinsam zu ihrem Geburtstagsfest.(Bild: AFP/2014 Getty Images)

Celebrity-Couple war auf mehreren Reisen
Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurden die beiden unter anderem an der Pont des Arts in Paris, in Restaurants in Dubai und Marokko sowie auf Wüstenausflügen auf Kamelen gesichtet. Im Herbst vergangenen Jahres war der in Marokko, geborene Musiker in einem Clip zu sehen, in dem die Prinzessin ihn durch ihr Heimatland Dubai führte. Ein konkretes Datum für die Hochzeit stehe noch nicht fest.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
175.500 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
88.647 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1903 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1869 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1853 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Society International
Kardashian-Lookalike
French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin
Fühlte sich nicht fit
Venedig-Termine abgesagt: Sorge um George Clooney!
Filmfestspiele Venedig
Julia Roberts erscheint in witzigem Cardigan
„Wirklich glücklich!“
Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe
Zum Festspiel-Start
Coppola und Herzog halten Händchen in Venedig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf