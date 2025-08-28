French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin

Celebrity-Couple war auf mehreren Reisen

Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurden die beiden unter anderem an der Pont des Arts in Paris, in Restaurants in Dubai und Marokko sowie auf Wüstenausflügen auf Kamelen gesichtet. Im Herbst vergangenen Jahres war der in Marokko, geborene Musiker in einem Clip zu sehen, in dem die Prinzessin ihn durch ihr Heimatland Dubai führte. Ein konkretes Datum für die Hochzeit stehe noch nicht fest.