French Montana verlobt sich mit Dubai-Prinzessin

Rapper French Montana schwebt im Liebesglück – mit einer Frau, die seiner Ex-Freundin Khoé Kardashian ziemlich ähnlich sieht. Der 40-Jährige hat sich mit der Royal-Prinzessin Sheika Mahra verlobt. Seine letzte Ehe endete 2014 in einer Scheidung.
French Montana, der Rapper und Ex-Freund von Khloé Kardashian, hat bestätigt, dass er Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum heiraten wird. Der 40-Jährige und die neun Jahre jüngere Prinzessin haben sich bereits im Juni verlobt, bestätigte ein Sprecher des Künstlers am Mittwoch gegenüber „TMZ“. Das Paar entschied sich nach Montanas Debüt als Model auf der Pariser Fashion Week, den nächsten Schritt zu gehen.
Mahra lebt in Scheidung
Prinzessin Sheikha Mahra hatte bereits im Juli 2024 die Trennung von ihrem Noch-Ehemann, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, öffentlich gemacht. Die Prinzessin ist Mutter einer einjährigen Tochter.
Dieses Foto teilte French Montanas schöne Verlobte unlängst auf Instagram:
Früher in einer Beziehung mit einer Kardashian
Khloé Kardashian und French Montana waren 2014 liiert – er begleitete sie unter anderem zu ihrer 30. Geburtstagsparty in Las Vegas. 2016 wurde Montana mit Rapperin Iggy Azalea in Verbindung gebracht. Doch das ist nicht das Ende der Liste an Ex-Freundinnen – French Montana datete in der Vergangenheit unter anderem auch Evelyn Lozada, Rosa Acosta, Sophia Body, und Sanaa Lathan.
Celebrity-Couple war auf mehreren Reisen
Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurden die beiden unter anderem an der Pont des Arts in Paris, in Restaurants in Dubai und Marokko sowie auf Wüstenausflügen auf Kamelen gesichtet. Im Herbst vergangenen Jahres war der in Marokko, geborene Musiker in einem Clip zu sehen, in dem die Prinzessin ihn durch ihr Heimatland Dubai führte. Ein konkretes Datum für die Hochzeit stehe noch nicht fest.
