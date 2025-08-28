„Nicht kritisch, dass wir sie aufgenommen haben“

„Es sollte mit unseren Werten vereinbar sein“

Bei allen Problemen, die die Flüchtlingswelle mit sich gebracht hat, ist sie sich heute trotzdem sicher: „Ich wollte es so tun, dass es mit unseren Werten vereinbar ist“. Obwohl sie verstehe, dass die Menschen nach Schlagzeilen wie nach Aschaffenburg, wo ein ausreisepflichtiger Afghane einen zweijährigen Jungen tötete, „sauer“ seien, müsse man sich in einer vergleichbaren Situation wie 2015 fragen, „ob die Reden zu Menschenrechten nur schöne Sonntagsreden waren oder ob wir auch versucht haben, ein bisschen danach zu handeln“. Es folgt großer Applaus im Saal.