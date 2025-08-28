Vorteilswelt
„Warum darf sie das?“

Unerwartete Frage! Fanliebling erlebt Überraschung

Tennis
28.08.2025 13:24
Ben Shelton hat eine unerwartete Überraschung erlebt.
Ben Shelton hat eine unerwartete Überraschung erlebt.(Bild: AP/Frank Franklin II)

Am Rande der US-Open ist Fanliebling Ben Shelton von seiner Freundin überrascht worden. Auf einer Pressekonferenz wandte sich seine Liebste plötzlich mit einer „provokanten“ Frage an den Tennis-Profi. Es folgte eine herzhafte Reaktion. 

0 Kommentare

Sein Zweitrunden-Match gegen den Spanier Pablo Carreno Busta hat Shelton souverän gewonnen – doch bei der folgenden Pressekonferenz wurde er mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert. Denn in den Kreis der Journalisten hatte sich auch seine Freundin Trinity Rodman, ihres Zeichens Fußball-Olympiasiegerin und Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman, geschlichen. 

Ihr wurde schließlich vom Moderator der Pressekonferenz das Wort erteilt: „Wie hat es sich angefühlt, heute nicht geschafft zu haben, mit mehr als 135 Meilen pro Stunde (ca. 217 km/h) aufzuschlagen?“, schallte ihre Stimme plötzlich durch den Raum.

„Anweisung vom Chef“
Shelton, der für seinen schnellen und effektiven Aufschlag bekannt ist, merkte sofort, wer die Frage an ihn gerichtet hatte und begann herzhaft zu lachen. „Warum darf sie eine Frage stellen?“, wandte er sich an den Moderator, der schließlich schmunzelnd entgegnete: „Anweisung vom Chef!“

Der US-Amerikaner ließ sich so doch noch zu einer Antwort in Richtung seiner Freundin hinreisen und entgegnete schmunzelnd: „Es war kalt draußen, das war der Hauptgrund. Ich werde beim nächsten Mal daran arbeiten, es besser zu machen.“ Abschließend legte er nochmal nach: „Inzwischen lässt man hier jeden rein, was?“. 

