IndyCar-Sensation als Teamkollege von Verstappen?

Ein wildes Gerücht macht derzeit im Formel-1-Zirkus die Runde: An der Seite von Max Verstappen könnte schon bald ein vierfacher IndyCar-Champion im Red-Bull-Cockpit Platz nehmen. Sein Name? Alex Palou. „Es hat keinen Kontakt in diese Richtung gegeben, da war absolut nichts“, dementiert der Spanier allerdings und wittert gar eine Verschwörung!
Wer im kommenden Jahr an der Seite von Verstappen für Red Bull auf Titeljagd geht, bleibt eine der großen Fragen, die den Formel-1-Zirkus derzeit umtreiben. Nach dem schnellen Aus von Liam Lawson, konnte auch Yuki Tsunoda bisher nicht überzeugen. Dass der Japaner über die aktuelle Saison hinaus bleiben darf, gilt als äußerst unwahrscheinlich.
Isack Hadjar von den Racing Bulls gilt für viele als realistische Option. Allerdings mehren sich auch die Stimmen, die davor warnen, den nächsten jungen Fahrer „zu opfern“. Vielleicht bleibt der Franzose auch ein weiteres Jahr beim „kleineren“ Bullen-Team.
Palou hat einen Verdacht
Doch wer soll dann Teamkollege von Verstappen werden? Nun ist ein Gerücht aufgetaucht, das äußerst abenteuerlich klingt. IndyCar-Star Palou soll an der Seite des Niederländers in der Formel 1 starten. Drei Titel in Folge, vier seit 2020 – die stolze Bilanz des Spaniers – der in den USA gar als „Sensation“ betitelt wird.
Allerdings dürfte an den Gerüchten nichts dran zu sein, wie Palou nun selbst gegenüber „The Associated Press“, klargestellt hat. „Wir haben von niemandem etwas gehört“, so der Spanier. Er vermutet vielmehr, dass das Gerücht bewusst gestreut wurde. „Das Einzige, was ich gehört habe, war, dass es ein Manager eines anderen Fahrers in der IndyCar-Serie war, der meinen Platz haben möchte und das gesagt hat, um etwas in Gang zu bringen.“
Auch das Management des Spaniers reagiert gegenüber „PlanetF1.com“ amüsiert: „Ich habe mit keinem F1-Team über Alex gesprochen und wurde auch von keinem kontaktiert.“ Palou selbst ist ohnehin glücklich, über seine aktuelle Situation: „Ich glaube nicht, dass mir etwas entgeht, wenn ich nicht in die Formel 1 gehe.“
