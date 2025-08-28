Das war der „Krone“-Sommer 2025!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und der Alltag meldet sich zurück. Aber bevor wir endgültig Abschied nehmen, werfen wir einen Blick auf die Sommererlebnisse unserer Leser: von idyllischen Urlaubstagen in Österreich über Abenteuer am Meer bis hin zu ruhigen Stunden im eigenen Garten. Sie haben uns Ihre schönsten Sommermomente zukommen lassen – eine Auswahl dieser sehen Sie hier!
Den Anfang macht die Einsendung von „Krone“-Leser Andreas L., die Sie schon als Titelbild gesehen haben. Sie zeigt die kanadische Natur in voller Pracht – festgehalten während eines hoffentlich unvergesslichen Campingtrips!
Auch „Krone“-Leser Erich K. verschlug es im Sommer über den Atlantik – nach Florida, um genau zu sein. Das Bild zeigt den Sonnenuntergang über dem Meer mit Blick Richtung Kuba.
So manch eine Leserin zog es diesen Sommer nicht gen Westen, sondern in den Norden – auf die faszinierenden Lofoten, wo steile Berge, kristallklare Fjorde und kleine Fischerdörfer eine atemberaubende Kulisse für unvergessliche Sommertage bieten.
Man muss nicht in die Ferne schauen:
Doch auch zu Hause, in Österreich, lässt sich hervorragend urlauben, wie so manch ein User bestätigen konnte. Leserin kathlyn hat diesen Sommer die NÖ Card und die Kärnten Card ausgenutzt, um ausgiebig zu wandern und allerlei tolle Erinnerungen zu sammeln. Auch Kiggi126 braucht keine großen Reisen, um sich im Sommer zu erholen.
Dass auch Österreich schöne Urlaubsorte zu bieten hat, untermalt die Einsendung von Leserreporter Manuel W., der im Juni in Lech am Arlberg unterwegs war. Es sei ihm zufolge nicht nur ein einzigartig schönes Skigebiet, sondern eigne sich auch im Sommer wunderbar zum Wandern und Bergsteigen.
Ein tierisch toller Sommer:
Uns erreichten auch viele Einsendungen von – mal mehr oder weniger – niedlichen Vierbeinern. Von Kärntner Ziegen bis hin zu amerikanischen Alligatoren war so einiges dabei.
Wie haben Sie den Sommer verbracht? Sind Sie in Österreich geblieben oder sind Sie dem Ruf der Ferne gefolgt? Berichten Sie uns gerne von Ihren schönsten Urlaubserinnerungen unten in den Kommentaren! Wir hoffen, Sie konnten sich gut erholen und starten entspannt und voller frischer Energie in den kommenden Herbst!
