Das war der „Krone“-Sommer 2025!

So manch eine Leserin zog es diesen Sommer nicht gen Westen, sondern in den Norden – auf die faszinierenden Lofoten, wo steile Berge, kristallklare Fjorde und kleine Fischerdörfer eine atemberaubende Kulisse für unvergessliche Sommertage bieten.

Man muss nicht in die Ferne schauen:

Doch auch zu Hause, in Österreich, lässt sich hervorragend urlauben, wie so manch ein User bestätigen konnte. Leserin kathlyn hat diesen Sommer die NÖ Card und die Kärnten Card ausgenutzt, um ausgiebig zu wandern und allerlei tolle Erinnerungen zu sammeln. Auch Kiggi126 braucht keine großen Reisen, um sich im Sommer zu erholen.