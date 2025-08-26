Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Schüsse trafen

Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland

Ausland
26.08.2025 12:38

Am vergangenen Donnerstag ist ein 34-jähriger Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden (siehe Video oben). Die Staatsanwaltschaft hat nun Details zu der Tat veröffentlicht. Demnach wurden bei dem Polizisten Schussverletzungen am Kopf und Rumpf festgestellt.

0 Kommentare

Er sei von sechs Schüssen getroffen worden und an Blutverlust gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 18-jährige Beschuldigte soll noch auf den Beamten geschossen haben, als dieser bereits am Boden lag. Er selbst sei von zwei Schüssen von Einsatzkräften bei einer Verfolgungsjagd getroffen worden. Der 18-Jährige schwebe noch in Lebensgefahr und werde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Das Ganze ereignete sich, nachdem der mutmaßliche Täter eine Tankstelle in Völklingen überfallen hatte. Er hatte laut der Staatsanwaltschaft ein Besteckmesser mit abgerundeter Klinge dabei. Drei Polizisten, darunter ein Kommissaranwärter in Ausbildung, hatten den 18-Jährigen nach dem Überfall zu Fuß verfolgt. 

Der Vorfall ereignete sich nach einem Überfall auf eine Tankstelle.
Der Vorfall ereignete sich nach einem Überfall auf eine Tankstelle.(Bild: glomex)

Als sie den Verdächtigen festnehmen wollten, entriss dieser einem der Beamten die Dienstwaffe und schoss mehrfach. Dabei hat auch den Kommissaranwärter im Bereich der Schussweste getroffen. Drei weitere Polizisten eilten hinzu und nahmen den 18-Jährigen fest.

Lesen Sie auch:
Der Täter konnte einem Polizisten die Waffe entreißen. Symbolbild
Täter ist erst 18!
Deutscher Polizist nach Tankstellenraub getötet
22.08.2025

„Ich bin entsetzt und schockiert angesichts der brutalen Gewalt in Vöklingen. Ein junger Polizist wurde im Dienst mitten aus dem Leben gerissen. Wir sind in tiefer Trauer verbunden mit seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen (...)“, schrieb Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt auf der Plattform X.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf