Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland

Er sei von sechs Schüssen getroffen worden und an Blutverlust gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 18-jährige Beschuldigte soll noch auf den Beamten geschossen haben, als dieser bereits am Boden lag. Er selbst sei von zwei Schüssen von Einsatzkräften bei einer Verfolgungsjagd getroffen worden. Der 18-Jährige schwebe noch in Lebensgefahr und werde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.