Erste Seilbahn für Äpfel in Betrieb gegangen

Die Seilbahn wurde mit Mitteln aus dem europäischen Programm „Next Generation EU“ teilfinanziert. Diese decken 40 Prozent der Investitionen. Entwickelt wurde das Projekt vom Konsortium Melinda und der Südtiroler Leitner-Gruppe. Es handelt sich um die weltweit erste Seilbahn, die speziell für den Transport von Obst gebaut wurde.