Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!

Das Verbrenner-Aus wackelt also gehörig, zumal es vor Jahren mit einem Delta von nur 25 Stimmen knapp beschlossen wurde. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits angekündigt, bis 2026 das Verbot noch einmal zu überprüfen.

„Das Verbrennerverbot kommt im Herbst 2025 wieder auf den Verhandlungstisch – das ist wohl die letzte Chance, die Automobilindustrie als europäische Schlüsselindustrie zu retten. Einseitige Verbote und die ideologische Energiewende sind ein Geschenk für China, während wir unsere Jobs und unseren Wohlstand für grüne Utopien opfern. Wir brauchen eine technologieoffene Politik, die Verbrenner und alternative Kraftstoffe einbezieht und realistische Ziele statt Utopien, um Wirtschaftskraft zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern“, sagt der zuständige EU-Abgeordnete Roman Haider (FPÖ) zur „Krone“. Er verhandelt ab Herbst mit.