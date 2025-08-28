Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung

„Luxuriöser Schlosskomplex“

Der parteilose Abgeordnete Hadházy erhebt nun aber schwere Vorwürfe. Denn im Video sei deutlich zu sehen, dass das Anwesen nicht als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt werde. Zwar ist am Anfang ein Traktor zu sehen, sonst sieht man aber frisch gemähten Rasen, neu gepflanzte Bäume und zwei Arbeiter, die den Rosengarten pflegen. Bei den Swimmingpools handle es sich offenbar nicht um Badestellen für Schafe, schrieb Hadházy zu seinem Video. Die im Garten aufgespannten Sonnensegel dienten wohl der Erholung müder Bauern, erklärte der Abgeordnete zudem sarkastisch. Er bezeichnete das Anwesen als „luxuriösen Schlosskomplex“.