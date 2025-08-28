ÖFB-Frauen spielen Nations-League-Playoff in Wien

Polster verkündet „Herzogs größte Geheimnisse“
Gemeinsamer Auftritt
Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bestreitet das entscheidende Rückspiel im Nations-League-Playoff gegen Tschechien am 28. Oktober (18 Uhr) in der Generali Arena in Wien!
Vier Tage vor dem Duell in der Heimstätte der Wiener Austria treffen die beiden Teams im rund 8000 Zuschauer fassenden Miroslav-Valenta-Stadion in Uherské Hradiště (17.30 Uhr), nur rund 160 Kilometer entfernt von Wien, aufeinander.
Die ÖFB-Frauen wollen sich dabei den Verbleib in der Liga A sichern.
