Familiendrama: Vater entführt Freund der Tochter

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochabend in Wien-Meidling ab. Ein 18-Jähriger ist von dem Vater und dem Bruder seiner Freundin in ein Lokal gezerrt und dort schwer misshandelt worden. Laut der Polizei waren die Angehörigen offenbar nicht mit der Beziehung der 15-Jährigen einverstanden.
Zuvor soll der 22-jährige Bruder das Paar auf der Straße entdeckt und den jungen Mann attackiert haben. Anschließend wurde das Opfer in einen Lagerraum des Lokals gebracht – dort warteten bereits der 44-jährige Vater sowie drei bislang unbekannte Männer. Gemeinsam sollen sie auf den 18-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben.
Opfer flüchtete in Polizeistelle
Der Jugendliche konnte verletzt eine nahegelegene Polizeistelle aufsuchen und Anzeige erstatten. Der Vater wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.
Er befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Fahndung nach dem Bruder und den weiteren unbekannten Tätern läuft.
Kommentare
