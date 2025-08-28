Familiendrama: Vater entführt Freund der Tochter

Zuvor soll der 22-jährige Bruder das Paar auf der Straße entdeckt und den jungen Mann attackiert haben. Anschließend wurde das Opfer in einen Lagerraum des Lokals gebracht – dort warteten bereits der 44-jährige Vater sowie drei bislang unbekannte Männer. Gemeinsam sollen sie auf den 18-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben.