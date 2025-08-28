Spielerinnen geraten aneinander: Eklat bei US Open

Aufregung bei den US Open in New York: Die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko lieferte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open einen Streit mit Lokalmatadorin Taylor Townsend und wehrte sich anschließend gegen Rassismusvorwürfe.
„Wow, ich habe so viele Nachrichten erhalten, dass ich eine Rassistin sei. Ich war in meinem Leben noch nie rassistisch und respektiere alle Nationen der Welt“, schrieb die Lettin nach dem 5:7 und 1:6 auf Instagram. Wenig später löschte Ostapenko ihre Story wieder und postete: „Ich komme stärker zurück“.
Unmittelbar nach dem verwandelten Matchball war es zu einem Wortgefecht zwischen beiden Kontrahentinnen am Netz gekommen. Buhrufe der Zuschauer waren die Folge.
Hier die Szene im Video:
„Heute nach dem Spiel habe ich meiner Gegnerin gesagt, dass sie sehr respektlos war, da sie in einem sehr entscheidenden Moment einen Netzroller hatte und sich nicht entschuldigt hat. Aber ihre Antwort war, dass sie sich überhaupt nicht entschuldigen muss“, schilderte Ostapenko.
„Keine Klasse und keine Bildung“
Townsend wiederum meinte: „Leute werden sauer, wenn sie verlieren. Manche sagen schlimme Dinge. Sie sagte mir, dass ich keine Klasse und keine Bildung habe und ich abwarten solle, was passiert, wenn wir außerhalb der USA sind.“
