Mann von Hund gebissen: Polizei sucht jetzt Zeugen

Beschreibung von Hund und Besitzerin

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, beschreibt die Hundebesitzerin sowie den Hund: Die Frau sei zwischen 25 und 30 Jahren alt und habe einen österreichischen Akzent, ein ungepflegtes Auftreten und mittellanges blond-braunes Haar. Beim Hund dürfte es sich um einen sogenannten „Listen- bzw. Kampfhund“, ähnlich wie ein Stafford Terrier, handeln. Er ist etwa 50 Zentimeter groß und weiß mit braunen bzw. dunklen Flecken.