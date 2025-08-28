Mann von Hund gebissen: Polizei sucht jetzt Zeugen

In die linke Hand sowie in den rechten Oberarm wurde ein 45-jähriger Slowene am 23. August in Leibnitz (Steiermark) von einem Hund gebissen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nun sucht die Polizei nach der Hundebesitzerin bzw. nach Zeugen des Vorfalls.
Am 23. August spazierte ein Slowene gegen 11 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin am Hauptplatz in Leibnitz. Als sie sich im Bereich der Trafik am Hauptplatz, nahe der Stadtpfarrkirche, befanden, wurde der 45-Jährige plötzlich von einem Hund attackiert. Das Tier, welches angeleint war, biss dem Mann in die linke Hand sowie in den rechten Oberarm.
Hund nicht im Griff
Mit der Hundebesitzerin, die offensichtlich ihren Hund nicht im Griff hatte, kam es jedoch zu keinem Datenaustausch. Die Polizei wurde auch nicht verständigt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste der 45-Jährige in der Folge jedoch ins Krankenhaus nach Wagna eingeliefert werden.
Beschreibung von Hund und Besitzerin
Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, beschreibt die Hundebesitzerin sowie den Hund: Die Frau sei zwischen 25 und 30 Jahren alt und habe einen österreichischen Akzent, ein ungepflegtes Auftreten und mittellanges blond-braunes Haar. Beim Hund dürfte es sich um einen sogenannten „Listen- bzw. Kampfhund“, ähnlich wie ein Stafford Terrier, handeln. Er ist etwa 50 Zentimeter groß und weiß mit braunen bzw. dunklen Flecken.
Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Hundebesitzerin bzw. nach Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können.
Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Leibnitz, Tel. Nr.: 059 133/6160, erbeten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.