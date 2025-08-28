Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungepflegte Besitzerin

Mann von Hund gebissen: Polizei sucht jetzt Zeugen

Steiermark
28.08.2025 11:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Светлана Акифьева - stock.adobe.com)

In die linke Hand sowie in den rechten Oberarm wurde ein 45-jähriger Slowene am 23. August in Leibnitz (Steiermark) von einem Hund gebissen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nun sucht die Polizei nach der Hundebesitzerin bzw. nach Zeugen des Vorfalls. 

0 Kommentare

Am 23. August spazierte ein Slowene gegen 11 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin am Hauptplatz in Leibnitz. Als sie sich im Bereich der Trafik am Hauptplatz, nahe der Stadtpfarrkirche, befanden, wurde der 45-Jährige plötzlich von einem Hund attackiert. Das Tier, welches angeleint war, biss dem Mann in die linke Hand sowie in den rechten Oberarm.

Hund nicht im Griff
Mit der Hundebesitzerin, die offensichtlich ihren Hund nicht im Griff hatte, kam es jedoch zu keinem Datenaustausch. Die Polizei wurde auch nicht verständigt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste der 45-Jährige in der Folge jedoch ins Krankenhaus nach Wagna eingeliefert werden.

Lesen Sie auch:
Der Mann wurde vorübergehend festgenommen (Symbolbild).
Wilde Überreaktion
Mann (44) droht Frau (30) nach Hundebiss mit Axt
27.08.2025

Beschreibung von Hund und Besitzerin
Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, beschreibt die Hundebesitzerin sowie den Hund: Die Frau sei zwischen 25 und 30 Jahren alt und habe einen österreichischen Akzent, ein ungepflegtes Auftreten und mittellanges blond-braunes Haar. Beim Hund dürfte es sich um einen sogenannten „Listen- bzw. Kampfhund“, ähnlich wie ein Stafford Terrier, handeln. Er ist etwa 50 Zentimeter groß und weiß mit braunen bzw. dunklen Flecken.

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Hundebesitzerin bzw. nach Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können. 

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Leibnitz, Tel. Nr.: 059 133/6160, erbeten.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
169.946 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.807 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1878 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1858 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1766 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf