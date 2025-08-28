Heimische Top-Diplomaten zerlegen Nahost-Politik

Ein offener Brief sorgt im Außenministerium aktuell für Verstimmung. Darin fordern ehemalige Top-Diplomaten des Landes einen drastischen Schwenk in der Nahost-Politik. „Es ist höchste Zeit, dass sich auch Österreich auf die Seite der überwältigenden Mehrheit der Weltgemeinschaft stellt, um das unerträgliche Leiden in Gaza zu beenden und endlich eine Freilassung der verbliebenen Geiseln aus den Händen der Hamas zu bewirken“, heißt es darin.