Politikerinnen-Fotos auf Erotikseite aufgetaucht

Die betroffenen Frauen waren zumeist in Badebekleidung, beim Kochen oder auf der Couch abgebildet – in privaten Alltagssituationen. Bei der Facebook-Seite handelte es sich um ein digitales Archiv mit Tausenden Bildern, welche die Männer ohne das Wissen ihrer Ehefrauen oder Partnerinnen hochgeladen hatten, um sie mit der Community zu teilen. Der Fall löste heftige Diskussionen aus.