Politikerinnen-Fotos auf Erotikseite aufgetaucht

Mehrere bekannte Politikerinnen aus Italien haben eine Porno-Webseite angezeigt, weil dort Fotos von ihnen in Sex-Posen aufgetaucht sind. Auf der Plattform ist eine große Sammlung an Bildern zu finden, die aus den sozialen Medien geklaut wurden. Die Polizei ermittelt.
Die hochgeladenen Fotos sind oftmals bearbeitet und mit vulgären Kommentaren versehen. Betroffen sind sowohl unbekannte Frauen als auch von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, ihre Schwester Arianna Meloni und Oppositionschefin Elly Schlein.
Unter den dargestellten Politikerinnen, die auf der sexistisch geprägten und teils pornografischen Plattform „Phica.eu“ aufgetaucht sind, finden sich auch Tourismusministerin Daniela Santanchè und Universitätsministerin Anna Maria Bernini sowie mehrere Ex-Ministerinnen. „Phica“, mit F geschrieben, entspricht im Italienischen einem vulgären Slang-Ausdruck für die Vagina.
Polizei ermittelt
Die italienische Polizei gegen Cyberkriminalität hat inzwischen Ermittlungen gegen das 2005 gegründete Portal mit über 200.000 registrierten Nutzern aufgenommen. Aufgrund des öffentlichen Drucks kündigten die Administratoren der Webseite an, dass sie diese schließen werden. Sämtliche Inhalte sollen entfernt werden.
„Phica wurde als persönliche Diskussions- und Austauschplattform gegründet – mit einem eigenen Bereich für Nutzer, die sich verifizieren können, um ihre Inhalte in einer sicheren Umgebung zu teilen. Leider gibt es – wie bei allen sozialen Netzwerken – immer Menschen, die solche Plattformen missbrauchen“, hieß es von den Administratoren.
Bilder von EU-Abgeordneter seit Jahren online
Die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Alessandra Moretti machte den Fall öffentlich, nachdem sie herausfand, dass das Forum seit Jahren Bilder von ihr sowie Ausschnitte aus Fernsehsendungen ohne Erlaubnis manipuliert und online gestellt hatte. Versehen wurden die Fotos mit durchweg sexistischen Kommentaren.
„Ich habe Strafanzeige gegen die Plattform erstattet, nachdem ich herausgefunden hatte, dass dort seit Jahren Fotos und Clips von meinen TV-Auftritten gestohlen, bearbeitet und mit Tausenden Nutzern geteilt wurden“, erklärte Moretti laut Medienangaben.
Bilder „verletzen meine Würde als Frau“
Die sozialdemokratische Abgeordnete Lia Quartapelle erstattete ebenfalls Anzeige wegen der nicht autorisierten Veröffentlichung ihrer Bilder. Auch die ehemalige Abgeordnete Alessia Morani kündigte rechtliche Schritte an: „Die Seite hat ohne meine Zustimmung Bilder von meinen sozialen Netzwerken genommen, unter denen obszöne und inakzeptable Kommentare stehen, die meine Würde als Frau verletzen.“
Auch Facebook-Gruppe aufgeflogen
Der Konzern Meta hatte vergangene Woche die Facebook-Gruppe „Mia Moglie“ (meine Ehefrau) entfernt, nachdem bekannt wurde, dass Tausende italienische Männer ohne Zustimmung intime Fotos ihrer Ehefrauen oder Partnerinnen gepostet hatten. Meta erklärte, die Seite, die von rund 30.000 Männern genutzt wurde, verstoße gegen die Richtlinien zur sexuellen Ausbeutung.
Die betroffenen Frauen waren zumeist in Badebekleidung, beim Kochen oder auf der Couch abgebildet – in privaten Alltagssituationen. Bei der Facebook-Seite handelte es sich um ein digitales Archiv mit Tausenden Bildern, welche die Männer ohne das Wissen ihrer Ehefrauen oder Partnerinnen hochgeladen hatten, um sie mit der Community zu teilen. Der Fall löste heftige Diskussionen aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.