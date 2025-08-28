Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sicherheitsrisiko“

Weißes Haus will Visa für Studierende begrenzen

Außenpolitik
28.08.2025 12:00
Das Weiße Haus will gegen „ewige Studenten“ aus dem Ausland vorgehen (Symbolbild).
Das Weiße Haus will gegen „ewige Studenten“ aus dem Ausland vorgehen (Symbolbild).(Bild: APA/Robert Jäger)

Das weiße Haus hat „ewige Studenten“ als „Sicherheitsrisiko“ bezeichnet. Die Gültigkeitsdauer der Visa für ausländische Studierende soll daher auf vier Jahre reduziert werden. Noch härter trifft es Journalistinnen und Journalisten, deren Visa künftig maximal 240 Tage gültig sein sollen.

0 Kommentare

Sie dürften jedenfalls nicht länger gelten, als der journalistische Einsatz dauere, teilte die US-Regierung mit. Verlängerungen müssten bei der US-Einwanderungsbehörde USCIS beantragt werden. Das ziehe aufwendigere Überprüfungen nach sich.

Ausländische Studierende erhalten bisher ein Visum für Dauer ihres akademischen Programms, im Fall einer Promotion können das zum Beispiel fünf Jahre sein. Frühere Regierungen hätten zugelassen, dass sich Ausländerinnen und Ausländer als „ewige Studenten“ einen nahezu unbegrenzten Aufenthalt gesichert hätten. „Dies stellte Sicherheitsrisiken dar, kostete den Steuerzahler unzählige Dollar und benachteiligte US-Bürger.“

Lesen Sie auch:
Ein Aktivist in New York bei einem Protest gegen Trumps brutale Einwanderungspolitik
Abschiebung droht
Trump will Visa von 55 Millionen Ausländern prüfen
22.08.2025
Neue Leitlinien
Bei „Anti-Amerikanismus“ gibt es kein US-Visum
21.08.2025
Nach Kritik an Uni
Studentin nach 6 Wochen in Abschiebehaft entlassen
11.05.2025

Die neue Regel solle Missbrauch unterbinden und den Behörden ermöglichen, Visa-Inhaberinnen und -inhaber besser im Blick zu behalten. Aus dem Hochschulwesten kam prompt Kritik. Die zusätzlichen Anträge, die dann gestellt werden müssten, seien „unnötig“, sagte etwa die Vorsitzende der Präsidentenvereinigung für höhere Bildung und Einwanderung, Miriam Feldblum. Dadurch würden sich weniger internationale Akademikerinnen und Akademiker für die Vereinigten Staaten entscheiden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
169.946 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.807 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1878 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1858 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1766 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Außenpolitik
„Sicherheitsrisiko“
Weißes Haus will Visa für Studierende begrenzen
Kritisiert Nichtstun
Gewessler: „Regierung übt sich im Schönreden“
Nach wenigen Wochen
Chefin von US-Gesundheitsbehörde entlassen
Aufregung um Brief
Heimische Top-Diplomaten zerlegen Nahost-Politik
Anhängerin verletzt
Argentiniens Präsident Milei mit Steinen beworfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf