Weißes Haus will Visa für Studierende begrenzen

Die neue Regel solle Missbrauch unterbinden und den Behörden ermöglichen, Visa-Inhaberinnen und -inhaber besser im Blick zu behalten. Aus dem Hochschulwesten kam prompt Kritik. Die zusätzlichen Anträge, die dann gestellt werden müssten, seien „unnötig“, sagte etwa die Vorsitzende der Präsidentenvereinigung für höhere Bildung und Einwanderung, Miriam Feldblum. Dadurch würden sich weniger internationale Akademikerinnen und Akademiker für die Vereinigten Staaten entscheiden.